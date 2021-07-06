Дана Уайт: неделя боёв — наконец-то!
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Президент UFC Дана Уайт разместил новую запись на своей странице в «Инстаграме, приуроченную к предстоящему турниру UFC 264 с главным поединком Конор Макгрегор — Дастин Порье. Мероприятие пройдёт в ночь с 10 на 11 июля мск.
«Неделя боёв – наконец-то!» — подписал запись Уайт.
Основной кард
Дастин Порье — Конор Макгрегор
Гилберт Бёрнс — Стивен Томпсон
Тай Туйваса — Грег Харди
Ирен Алдана — Яна Куницкая
Шон О'Мэлли — Крис Мотинью
Предварительный кард
Карлос Кондит — Макс Гриффин
Микель Перейра — Нико Прайс
Райан Холл — Илия Топурия
Дрикю дю Плесси — Тревен Жиль
Ранний предварительный кард
Дженнифер Майя — Джессика Ай
Омари Ахмедов — Брэд Таварес
Жалгас Жумагулов — Жером Ривера
Ален Амедовский — Ху Яозон.
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