Дана Уайт: неделя боёв — наконец-то!

Президент UFC Дана Уайт разместил новую запись на своей странице в «Инстаграме, приуроченную к предстоящему турниру UFC 264 с главным поединком Конор Макгрегор — Дастин Порье. Мероприятие пройдёт в ночь с 10 на 11 июля мск.



«Неделя боёв – наконец-то!» — подписал запись Уайт.



Основной кард

Дастин Порье — Конор Макгрегор

Гилберт Бёрнс — Стивен Томпсон

Тай Туйваса — Грег Харди

Ирен Алдана — Яна Куницкая

Шон О'Мэлли — Крис Мотинью

Предварительный кард

Карлос Кондит — Макс Гриффин

Микель Перейра — Нико Прайс

Райан Холл — Илия Топурия

Дрикю дю Плесси — Тревен Жиль

Ранний предварительный кард

Дженнифер Майя — Джессика Ай

Омари Ахмедов — Брэд Таварес

Жалгас Жумагулов — Жером Ривера

Ален Амедовский — Ху Яозон.