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Тим Цзю: милая сказка закончится завтра вечером

Тим Цзю: милая сказка закончится завтра вечером
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Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», приуроченный к поединку с австралийским боксёром Стивом Спарком. Бой состоится завтра, 7 июля.

«Милая сказка закончится завтра вечером», — написал Цзю.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Тима Цзю в «Инстаграме»

Напомним, Майкл Зерафа, который изначально должен был сразиться с Цзю, отказался ехать в Ньюкасл (Австралия) из-за вспышки коронавируса, и выйти на бой с Тимом на коротком уведомлении согласился Спарк, на счету которого 12 побед (в том числе 11 нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе.

Ранее Спарк прокомментировал выход на коротком уведомлении.

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