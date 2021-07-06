Тим Цзю: милая сказка закончится завтра вечером

Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», приуроченный к поединку с австралийским боксёром Стивом Спарком. Бой состоится завтра, 7 июля.



«Милая сказка закончится завтра вечером», — написал Цзю.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Тима Цзю в «Инстаграме»

Напомним, Майкл Зерафа, который изначально должен был сразиться с Цзю, отказался ехать в Ньюкасл (Австралия) из-за вспышки коронавируса, и выйти на бой с Тимом на коротком уведомлении согласился Спарк, на счету которого 12 побед (в том числе 11 нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе.



Ранее Спарк прокомментировал выход на коротком уведомлении.