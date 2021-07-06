Тим Цзю: милая сказка закончится завтра вечером
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Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», приуроченный к поединку с австралийским боксёром Стивом Спарком. Бой состоится завтра, 7 июля.
«Милая сказка закончится завтра вечером», — написал Цзю.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Тима Цзю в «Инстаграме»
Напомним, Майкл Зерафа, который изначально должен был сразиться с Цзю, отказался ехать в Ньюкасл (Австралия) из-за вспышки коронавируса, и выйти на бой с Тимом на коротком уведомлении согласился Спарк, на счету которого 12 побед (в том числе 11 нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе.
Ранее Спарк прокомментировал выход на коротком уведомлении.
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