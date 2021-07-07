Тайсон Фьюри: братья Полы стали глотком свежего воздуха. Я впечатлён обоими

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри поделился мнением о видеоблогерах Логане и Джейке Полах.



«Я был очень впечатлён обоими — честно говоря, они стали глотком свежего воздуха. Великолепно, ребята. Молодцы, если вы меня сейчас смотрите», — приводит слова Фьюри TMZ.



В начале июня Логан провёл выставочный поединок с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером — победителя выявить не удалось. Ранее бывший чемпион мира по боксу во втором полулёгком весе по версии IBO Джефф Мейвезер, дядя Мейвезера, поделился мнением об этом бое. По словам Мейвезера-старшего, Флойд хотел нокаутировать Пола, однако это у него не получилось. Но если бы Флойд был моложе, как считает Джефф, победа была бы за ним.

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