Алексей Олейник: недостойно мужчине любоваться и красоваться собой
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Российский боец Алексей Олейник разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», где рассказал, как тренировался, чтобы сделать своё тело сильным и выносливым.
«Много-много лет назад я, размышляя, как мужчина, хотел бы иметь красивое тело или максимально эффективное (сильное и выносливое), я выбрал однозначно второе — мне казалось недостойным мужчине любоваться и красоваться собой. Поэтому я «убивал» нагрузками своё тело, и оно стало сильным и выносливым. Не жалейте себя, но делайте всё с умом», — написал Олейник.
Фото можно посмотреть на странице Алексея Олейника в «Инстаграме».
Ранее белорусский боец ММА Андрей Орловский, упомянув Олейника, назвал российских бойцов-тяжеловесов, которые сильнее Александра Волкова.
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