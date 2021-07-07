Алексей Олейник: недостойно мужчине любоваться и красоваться собой

Российский боец Алексей Олейник разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», где рассказал, как тренировался, чтобы сделать своё тело сильным и выносливым.



«Много-много лет назад я, размышляя, как мужчина, хотел бы иметь красивое тело или максимально эффективное (сильное и выносливое), я выбрал однозначно второе — мне казалось недостойным мужчине любоваться и красоваться собой. Поэтому я «убивал» нагрузками своё тело, и оно стало сильным и выносливым. Не жалейте себя, но делайте всё с умом», — написал Олейник.

Фото можно посмотреть на странице Алексея Олейника в «Инстаграме».

Ранее белорусский боец ММА Андрей Орловский, упомянув Олейника, назвал российских бойцов-тяжеловесов, которые сильнее Александра Волкова.