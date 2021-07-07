Нурмагомедов — Махачеву: это было неуважительно с твоей стороны

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к легковесу лиги Исламу Махачеву, который входит в его команду. Нурмагомедов в шутку заявил, что Махачев неуважительно поступил в одном из моментов в ходе тренировочного лагеря, который в настоящее время проходит в Сан-Хосе (штат Калифорния, США).

«Это было неуважительно с твоей стороны, Ислам. Ведь Гаджи Рабаданов тоже готовится к бою (31 июля). Но в конце я всё-таки сделал маслиат», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующим фотографиям.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Маслиат (в переводе с арабского «примирение, общее благо») – третейский или посреднический способ урегулирования проблем, получивший распространение на Северном Кавказе.

