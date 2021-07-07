Нурмагомедов — Махачеву: это было неуважительно с твоей стороны

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к легковесу лиги Исламу Махачеву, который входит в его команду. Нурмагомедов в шутку заявил, что Махачев неуважительно поступил в одном из моментов в ходе тренировочного лагеря, который в настоящее время проходит в Сан-Хосе (штат Калифорния, США).
«Это было неуважительно с твоей стороны, Ислам. Ведь Гаджи Рабаданов тоже готовится к бою (31 июля). Но в конце я всё-таки сделал маслиат», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующим фотографиям.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Маслиат (в переводе с арабского «примирение, общее благо») – третейский или посреднический способ урегулирования проблем, получивший распространение на Северном Кавказе.
- 7 июля 2021
-
07:17
-
00:18
-
00:02
- 6 июля 2021
-
22:10
-
21:14
-
20:12
-
19:11
-
18:30
-
17:26
-
16:07
-
15:59
-
15:33
-
13:50
-
13:20
-
13:04
-
12:30
-
12:11
-
11:45
-
11:18
-
11:12
-
11:09
-
10:45
-
10:35
-
10:10
-
09:44
-
09:31
-
00:42
-
00:40
- 5 июля 2021
-
22:38
-
21:57
-
21:05
-
19:48
-
18:30
-
17:46
-
17:40