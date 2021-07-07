Тайсон Фьюри дал прогноз на бой Макгрегор — Порье
Поделиться
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал об ожиданиях от третьего поединка с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком дивизионе Дастина Порье.
«Считаю, на этот раз победит Макгрегор. Он усердно тренировался, и ему есть что доказывать. Это будет большое событие, которое стоит посмотреть. Не пропустите!» — цитирует Фьюри Mirror.
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
Комментарии
- 7 июля 2021
-
09:39
-
09:29
-
09:21
-
08:52
-
08:42
-
08:19
-
07:17
-
00:18
-
00:02
- 6 июля 2021
-
22:10
-
21:14
-
20:12
-
19:11
-
18:30
-
17:26
-
16:07
-
15:59
-
15:33
-
13:50
-
13:20
-
13:04
-
12:30
-
12:11
-
11:45
-
11:18
-
11:12
-
11:09
-
10:45
-
10:35
-
10:10
-
09:44
-
09:31
-
00:42
-
00:40
- 5 июля 2021
-
22:38
Партнерский контент