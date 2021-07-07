Тайсон Фьюри дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал об ожиданиях от третьего поединка с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком дивизионе Дастина Порье.

«Считаю, на этот раз победит Макгрегор. Он усердно тренировался, и ему есть что доказывать. Это будет большое событие, которое стоит посмотреть. Не пропустите!» — цитирует Фьюри Mirror.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.