Амосов назвал решающий фактор в бою Макгрегор — Порье

Действующий чемпион Bellator в полусреднем весе украинец Ярослав Амосов назвал главный фактор, который, по его мнению, повлияет на результат третьего поединка с участием Конора Макгрегора и Дастина Порье.

«Мне кажется, всё зависит от кондиций Макгрегора. Непонятно, где и с кем Конор тренировался и готовился к этому бою. Я не видел ни в каких социальных сетях его спарринг-партнёров.

То, что Порье будет готов на сто процентов, — я уверен. Поэтому результат зависит от того, как будет готов Макгрегор», — рассказал Амосов в прямом эфире в «инстаграме» «Большой куш».

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.



