Порье отреагировал на порочащее его видео, которое опубликовал Ковингтон
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье ответил американскому бойцу MMA Колби Ковингтону.
Ранее Ковингтон опубликовал снятое в 2019 году видео, в котором Порье готовится к поединку с Хабибом Нурмагомедовым. Колби дал понять, что ему не понравилось, что Порье в одном из спарринг-поединков выступал с защитой, а его соперник, не обладающий нужными навыками, — без.
Новость по темеКовингтон опубликовал видео, порочащее Порье, который готовился к бою с Нурмагомедовым
По словам Порье, в том спарринге он сразился с серьёзным бойцом, а не с любителем.
«Это профессиональный боец с 20 победами», — написал Порье в своём «твиттере», комментируя соответствующее видео.
Напомним, в сентябре 2019 года Порье проиграл Нурмагомедову, после того как россиянин успешно применил удушающий приём в третьем раунде.
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