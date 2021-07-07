Порье отреагировал на порочащее его видео, которое опубликовал Ковингтон

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье ответил американскому бойцу MMA Колби Ковингтону.

Ранее Ковингтон опубликовал снятое в 2019 году видео, в котором Порье готовится к поединку с Хабибом Нурмагомедовым. Колби дал понять, что ему не понравилось, что Порье в одном из спарринг-поединков выступал с защитой, а его соперник, не обладающий нужными навыками, — без.



Новость по теме Ковингтон опубликовал видео, порочащее Порье, который готовился к бою с Нурмагомедовым

По словам Порье, в том спарринге он сразился с серьёзным бойцом, а не с любителем.

«Это профессиональный боец с 20 победами», — написал Порье в своём «твиттере», комментируя соответствующее видео.

Напомним, в сентябре 2019 года Порье проиграл Нурмагомедову, после того как россиянин успешно применил удушающий приём в третьем раунде.



