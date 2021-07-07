«Машина!» Подписчики оценили фото Александра Усика с голым торсом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик показал актуальную физическую форму. Фото выложил боксёр Даниэль Лапин, который входит в команду Усика.
«Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной…» — отмечается в подписи к фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Даниэля Лапина.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Саня — машина!»
«Конкретные красавчики».
«Красавцы! Мотивируете, ребята! Быть добру».
34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. Ожидается, что следующий бой украинец проведёт против обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.
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