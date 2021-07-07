Шлеменко объяснил Порье, как победить Макгрегора

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал об ожиданиях от третьего поединка с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком дивизионе Дастина Порье. По словам Шлеменко, он знает, что нужно сделать Порье для победы над Макгрегором, а именно причинить боль Конору.
«Это однозначно серьёзный бой, но закончится он, скорее всего, так же, как и второй бой. Сейчас, чтобы победить Конора, нужно сделать немного. Нужно просто сделать ему больно. Ну не будет он терпеть, сопротивляться, что-то переделывать. Мне кажется, также всё и выйдет.
Кто более голодный в этой ситуации? По всем показателям это Порье. А побеждает тот, кто более голодный», — сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить».
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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