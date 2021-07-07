А. Емельяненко рассказал о своём здоровье
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своем здоровье и самочувствии. В настоящее время спортсмен проводит тренировочный лагерь в Карачаево-Черкесии.
«Всё в порядке у меня, всё отлично со здоровьем. Организм восстанавливается, организм молодой, требует работы. Нагрузки увеличиваю с каждым днём всё больше и больше», — рассказал Емельяненко в прямом эфире в своём «инстаграме».
Последний поединок Александр Емельяненко провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
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