А. Емельяненко поделился мнением о бое с Джиганом
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что думает по поводу боксёрского поединка с известным рэпером Джиганом. Ранее сообщалось, что Емельяненко и Джиган договорились о бое, однако пока неизвестно, где и когда он пройдёт.
«Джиган полез не туда, куда ему нужно. Его дело — песни петь, а не на ринге драться с профессионалами.
Набью ему кукушку. Спать отправлю Джигана. Будет лежать на ринге, распластавшись всеми конечностями, как звезда.
Достанется Джигану очень сильно. Он закачанный, тяжёлый. Откуда они вообще придумали выражение «лакипанч» (шальной удар. — Прим. «Чемпионата»)? Он вообще существует не для таких, как они. Ну и я могу лакипанч запустить», — рассказал Емельяненко в прямом эфире в своём «инстаграме».
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