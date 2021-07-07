Ветеран MMA Балаев: не могу остаться тет-а-тет с Моргенштерном. Я бы ему быстро объяснил

45-летний российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион лиги ACB в полулёгком весе Марат Балаев рассказал об отношении к скандально известному рэперу Моргенштерну. Ранее Моргенштерн предложил ввести цензуру и запретить смешанные единоборства.

«Вы мне задали вопрос, и мне приходится отвечать. Сейчас я вообще ничего не выкладываю по этому поводу в интернете, потому что это должно решаться по-другому.

Он (Моргенштерн. — Прим. «Чемпионата») сидит и говорит: «Побольше хейта, а то слишком много хорошего обо мне говорят». Я же не могу остаться с ним один на один в комнате. Я бы ему быстро объяснил.

Такому, как я, любой человек может сказать: «Пойдём выйдем». Я с ним выйду и разберусь. А этот где-то прячется. Я о них вообще не говорю и не думаю, мне эти люди не нужны», — рассказал Балаев в интервью YouTube-каналу «Мета ММА».