Украинка Марина Мороз узнала имя следующей соперницы в UFC

Украинская спортсменка Марина Мороз, выступающая в смешанных единоборствах, узнала имя следующей соперницы. 16 октября на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Мороз, выступающая в женской наилегчайшей весовой категории, сразится с представительницей Бразилии Луаной Каролиной. Об этом сообщает издание MMA Fighting.

На счету Марины Мороз две победы в двух поединках в UFC. В марте 2019 года украинская спортсменка победила Сабину Мазо, а в марте 2020 года сломила сопротивление Майры Буэно Силвы. Всего на её счету 13 поединков в смешанных единоборствах, в которых она одержала 10 побед и потерпела три поражения. Что касается Луаны Каролины, то у неё девять боёв в MMA: семь побед и два поражения.