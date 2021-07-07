«29-1». Фергюсон потроллил Нурмагомедова видеороликом о тирамису

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, потроллил бывшего чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Фергюсон опубликовал видеоролик, в котором он охотится на Нурмагомедова, используя в качестве приманки десерт под названием тирамису.

«29-1», — написал он в «Твиттере», намекая, что единственное поражение в карьере Нурмагомедов якобы потерпел из-за тирамису. Напомним, на счету Хабиба 29 побед в 29 боях в MMA.

Посмотреть соответствующее видео можно в «твиттере» Тони Фергюсона.

Поединок с участием Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона пять раз пытались организовать в предыдущие годы, однако его проведение всякий раз срывалось по различным причинам.