Шлеменко прокомментировал слова Кадырова о нём
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Бывший чемпион Bellator в средней весовой категории Александр Шлеменко ответил на вопрос, не обиделся ли он на главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Ранее Рамзан Кадыров сказал, что не знал, кто такой Шлеменко, и заявил, что тот всё время говорит и болтает. Политик при этом перепутал фамилию бойца, назвав его «Шмеленко».
«У меня вообще нет обид, меня обидеть невозможно. Я свои 74 профессиональных боя провёл не для того, чтобы он или кто-то другой меня узнал.
Знал меня как блогера — ну и хорошо. Мне ещё сказали, что меня один рэпер не знал. Меня это должно как-то травмировать?» — приводит слова Шлеменко «Газета.ру».
Также Александр Шлеменко объяснил, почему так и не подписал контракт с UFC.
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