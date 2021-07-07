Шлеменко прокомментировал слова Кадырова о нём

Бывший чемпион Bellator в средней весовой категории Александр Шлеменко ответил на вопрос, не обиделся ли он на главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Ранее Рамзан Кадыров сказал, что не знал, кто такой Шлеменко, и заявил, что тот всё время говорит и болтает. Политик при этом перепутал фамилию бойца, назвав его «Шмеленко».

«У меня вообще нет обид, меня обидеть невозможно. Я свои 74 профессиональных боя провёл не для того, чтобы он или кто-то другой меня узнал.

Знал меня как блогера — ну и хорошо. Мне ещё сказали, что меня один рэпер не знал. Меня это должно как-то травмировать?» — приводит слова Шлеменко «Газета.ру».

Также Александр Шлеменко объяснил, почему так и не подписал контракт с UFC.