Нурмагомедов посетит турнир своего промоушена в Киргизии

Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в августе посетит Киргизию, сообщает AKIPress. Непобеждённый российский боец прилетит на турнир своего промоушена Eagle Fighting Championship (EFC).

В главном событии вечера чемпион организации Руслан Яманбаев будет защищать титул в поединке с Бусурманкулом Абдилбаитом из Киргизии. Турнир будет проходить 3 августа в Иссык-Куле.

Ранее Нурмагомедов также посетил турнир EFC, проходивший в Казахстане. Там Хабиб дал высокую оценку развитию ММА в стране и предположил, что в скором времени у Казахстана появятся сильные бойцы.

Нурмагомедов завершил карьеру бойца ММА в октябре 2020 года. После успешной защиты титула в поединке с Джастином Гэтжи он прямо в октагоне объявил об уходе из спорта.