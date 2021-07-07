«Заткнитесь и дайте мне делать то, что я делаю 20 лет» Уайт ответил представителям Нганну

Президент UFC Дана Уайт жёстко ответил представителям чемпиона организации в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну. Ранее менеджер бойца устроил заочную перепалку с Уайтом из-за организации боя за титул временного чемпиона UFC. Пояс оспорят Деррик Льюис и Сириль Ган. После объявления поединка менеджер Нганну заявил, что был шокирован информацией.
«Мы делаем бизнес, устраиваем бои вечером каждой субботы. Нам надо было провести поединок в Хьюстоне, мы не могли договориться с Нганну, поэтому организовали другой бой. Это абсолютно логично.
Деррик побеждал Нганну, а Сириль только что одержал победу. У нас два топовых парня в октагоне, одни из лучших в мире, они подерутся за пояс временного чемпиона. Когда Фрэнсис будет готов, мы проведём ему бой с победителем.
Почему бы критикам не заткнуться и дать мне делать то, чем я занимаюсь последние 20 лет? Хотите драться? У нас бои каждую субботу. Не хотите? Окей, без проблем», — цитирует Уайта MMA Junkie.
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