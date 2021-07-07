Тим Цзю нокаутировал Спарка в третьем раунде

Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, одержал победу над представителем Австралии Стивом Спарком. Бой прошёл в Ньюкасле (Австралия).

Цзю-младший победил Спарка нокаутом в третьем раунде. Незадолго до решающего удара он отправил соперника в нокдаун.

Напомним, изначально Тим Цзю должен был сразиться с другим австралийцем Майклом Зерафой, однако тот снялся с боя за неделю до его проведения.

Таким образом, Цзю-младший защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и завоевал вакантный титул чемпиона Содружества наций в первом среднем весе. Также он является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии IBF. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 19 побед в 19 поединках (15 — нокаутом).