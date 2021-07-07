Тим Цзю назвал желаемого следующего соперника

Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, объявил о желании сразиться с британцем Лиамом Смитом, который занимает пятое место в рейтинге WBO. Цзю после победы над Стивом Спарком спросили, почему он не желает сразиться с Брайаном Кастаньо или Джермеллом Чарло.

“Тут есть политический момент. Смит создал проблемы Канело (Саулю Альваресу. — Прим. «Чемпионата»). Было неплохо заполучить такого соперника в своё резюме”, — приводит слова Тима Цзю ABC.

Цзю-младший защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и завоевал вакантный титул чемпиона Содружества наций в первом среднем весе. Также он является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии IBF. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 19 побед в 19 поединках (15 — нокаутом).

