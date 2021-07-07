«Киев, тебе повезло с мэром, он крутой!» Виталий Кличко поднялся на гору Казбек

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко совершил восхождение на гору Казбек. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» рассказал горный инструктор Вадим Гапко.
«Уникальная экспедиция на Великий Казбек. Сотни, если не тысячи, горных туристов и альпинистов ежегодно поднимаются на самые красивые пятилетние грузинские горы. Обычно все участники поднимаются на вершину «классическим» маршрутом — от Стефанцминды, поднимаясь ледником Гергети, в помещение бывшей метеостанции, где теперь расположен альпинистский приют Betlemi Hut, и дальше, к вершине Казбека. План нашей команды был другим — совершить первое групповое восхождение от горного дома AltiHut к вершине за один день.
У нас был единственный день, когда мы могли попробовать «влезть» в условное, погодное окно. Состояние маршрута было сложное, «закрытый» лёд, довольно низкая температура, ветер, ограниченная видимость и свежий снег отнимали много сил. Нам повезло. За десять часов, преодолев более 2000 вертикальных метров, группа в полном составе из десяти участников в сопровождении трёх гидов успешно поднялась на вершину Казбека.
Виталий Кличко с командой осуществил первое групповое действительно уникальное восхождение на Казбек, не привычным, «классическим» маршрутом, начав, таким образом, новую эпоху восхождений на самый популярный кавказский пятитысячник. Киев, тебе повезло с мэром, он крутой!» — написал Гапко.
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