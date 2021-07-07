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Тим Цзю — после победы над Спарком: а теперь — к следующему

Тим Цзю — после победы над Спарком: а теперь — к следующему
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Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, на своей странице в «Инстаграме» разместил первый пост после победы над представителем Австралии Стивом Спарком. Цзю-младший победил соперника нокаутом в третьем раунде.

«А теперь — к следующему. Спасибо за любовь и поддержку», — написал Цзю.

Цзю-младший защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и завоевал вакантный титул чемпиона Содружества наций в первом среднем весе. Также он является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии IBF. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 19 побед в 19 поединках (15 — нокаутом). Тим уже назвал имя следующего желаемого соперника — своим оппонентом он хотел бы видеть мексиканского боксёра Сауля Альвареса.

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