Баффер назвал величайших бойцов в истории UFC. В списке нет Хабиба

Ринг-анонсер UFC Брюс Баффер предложил свой список величайших бойцов организации всех времён. Отметим, что в нём не нашлось места экс-чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.
«Это будет длинный список. Без сомнения, туда войдёт Джон Джонс, хоть он всё ещё и выступает. Опредёленно Жорж Сен-Пьер. Найдётся место и для Чака Лидделла — ведь он немало сделал для UFC. Рэнди Кутюр — это точно. Исраэль Адесанья тоже здесь И, конечно, Аманда Нуньес, которая по праву считается величайшим бойцом в женском ММА. Она просто невероятна.
Наберётся ещё целая тонна. Я очень рад, что наконец возвращается Миша Тейт. Мне всегда нравилось смотреть её бои. Что касается Жоржа Сен-Пьера, то это точно один из величайших бойцов всех времён. Чак Лидделл — ну как можно не любить смотреть, как он делает своё дело? То же самое можно сказать и о Джоне Джонсе. Посмотрите на других бойцов, которые сейчас есть у нас. К примеру, Брэндон Морено. Он один из моих любимейших бойцов. И, кроме того, он просто отличный парень и замечательный отец. Он сражается за свою страну, всегда в хорошем настроении, да ещё куча всего», — приводит слова Баффера BJ Penn.
- 7 июля 2021
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