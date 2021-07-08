«Очень мудрые слова». Хабиб обратил внимание подписчиков на философское высказывание

Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», где привёл цитату богослова Ибн Каййима.



«Сердце становится чёрствым из-за четырёх вещей, если превысить меру в них: еда, сон, слова, пребывание с людьми», — говорится в изречении.

Фото можно посмотреть на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

«Очень мудрые слова», — прокомментировал высказывание сам Хабиб.



В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.



Ранее ринг-анонсер UFC Брюс Баффер предложил свой список величайших бойцов организации всех времён, не включив в него Хабиба.