«Очень мудрые слова». Хабиб обратил внимание подписчиков на философское высказывание

Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», где привёл цитату богослова Ибн Каййима.
«Сердце становится чёрствым из-за четырёх вещей, если превысить меру в них: еда, сон, слова, пребывание с людьми», — говорится в изречении.
Фото можно посмотреть на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».
«Очень мудрые слова», — прокомментировал высказывание сам Хабиб.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
Ранее ринг-анонсер UFC Брюс Баффер предложил свой список величайших бойцов организации всех времён, не включив в него Хабиба.
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