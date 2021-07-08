Ян — о пенальти в матче Англия — Дания: это был нырок. Совпадение, что это тоже Стерлинг?

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян прокомментировал эпизод матча 1/2 финала Евро Англия — Дания с назначением пенальти в ворота датчан.



«Это был нырок. Совпадение ли, что его фамилия тоже Стерлинг?» — написал Ян на своей странице в «Твиттере».

Пенальти в ворота датчан был поставлен после падения нападающего англичан Рахима Стерлинга. Ян, комментируя эпизод с футболистом, намекнул на свой бой с чемпионом UFC в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом, в результате которого он лишился чемпионского пояса UFC. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.

Нападающий английской команды Гарри Кейн не сумел реализовать 11-метровый удар, однако удачно сыграл на добивании и вывел сборную Англии вперёд в счёте.