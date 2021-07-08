Ник Диаз и Робби Лоулер могут провести бой в сентябре

Американский боец ММА Ник Диаз и бывший чемпион UFC в полусреднем весе Робби Лоулер могут провести бой в сентябре. Встреча этих бойцов может пройти в рамках соглавного события одного из турниров. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил журналист Аарон Бронштетер, ссылаясь на президента UFC Дану Уайта.



Как сообщает MMA Junkie со ссылкой на собственный источник, одна из сторон дала устное согласие на бой, вторая пока обдумывает предложение.



В последний раз Диаз побеждал ещё в 2011 году. Тогда на турнире UFC 137 он победил Би Джей Пенна. После этого он потерпел поражения в поединках с Карлосом Кондитом и Джорджем Сен-Пьером. Ранее младший брат Ника, Нейт, вернулся в UFC. Он потерпел поражение в поединке с Леоном Эдвардсом.



Лоулер не побеждал с июля 2017 года.

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