А. Емельяненко ответил, будет ли отращивать бороду

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в «Инстаграме» ответил на вопрос подписчика, который поинтересовался, будет ли он отращивать бороду.
«Вопрос от подписчика, буду ли я отращивать бороду. Нет, я бороду отращивать не буду, за ней нужно ухаживать, она мешает при боях. Не буду отращивать», — рассказал Емельяненко в видео, выложенном в «сториз» его «инстаграма».
В настоящее время Александр Емельяненко проводит тренировочный лагерь в Карачаево-Черкесии. Последний поединок российский спортсмен провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
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