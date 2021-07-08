Шлеменко предположил, как закончился бы реванш Нурмагомедов — Макгрегор

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проиграл бы бывшему обладателю пояса в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову в матче-реванше, если бы такой поединок удалось организовать. В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде.

«С Хабибом Макгрегор ничего бы не смог поменять. Главная фишка Хабиба — выносливость. Он работает в одном темпе от начала и до конца, не уставая.

Если ты не работал над выносливостью в сенситивные периоды, то есть когда её нужно было развивать, когда ты был молодым, начиная с 10 лет, то тебе будет тяжело наверстать и прибавить в этом аспекте. Поэтому я был уверен на сто процентов, что в любом случае как минимум решением судей всё равно выиграл бы Хабиб. Чисто за счёт выносливости, потому что он передышал бы Конора», — сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить».