Хирн: Уайлдер целиком повержен в ментальном плане

Известный промоутер Эдди Хирн не верит, что Деонтей Уайлдер сможет справиться с Тайсоном Фьюри в их третьем поединке.
«Боксёр не может внезапно развить свои навыки. Уайлдер мне кажется прежним. Он работал на лапах с Маликом Скоттом, я видел, что его движения, работа ног, остались такими же, как и раньше. Кроме того, он целиком повержен в ментальном плане.
Бой Фьюри и Джошуа? Если Тайсон захочет ещё один промежуточный бой, то стоит поступить правильно и дать поединок обязательному претенденту, которым является Диллиан Уайт», — приводит слова Хирна BoxingNews24.
Третий бой Фьюри и Уайлдера состоится 24 июля в Лас-Вегасе.
В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.
На счету Тайсона Фьюри 31 поединок в профессиональном боксе, в том числе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья. У Деонтея Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.
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