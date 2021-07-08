Хирн: Уайлдер целиком повержен в ментальном плане

Известный промоутер Эдди Хирн не верит, что Деонтей Уайлдер сможет справиться с Тайсоном Фьюри в их третьем поединке.



«Боксёр не может внезапно развить свои навыки. Уайлдер мне кажется прежним. Он работал на лапах с Маликом Скоттом, я видел, что его движения, работа ног, остались такими же, как и раньше. Кроме того, он целиком повержен в ментальном плане.



Бой Фьюри и Джошуа? Если Тайсон захочет ещё один промежуточный бой, то стоит поступить правильно и дать поединок обязательному претенденту, которым является Диллиан Уайт», — приводит слова Хирна BoxingNews24.



Третий бой Фьюри и Уайлдера состоится 24 июля в Лас-Вегасе.



В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.



На счету Тайсона Фьюри 31 поединок в профессиональном боксе, в том числе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья. У Деонтея Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.