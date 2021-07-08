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Поединок Аскарова и Переса на турнире UFC Vegas 33 отменён

Поединок Аскарова и Переса на турнире UFC Vegas 33 отменён
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Бой между российским бойцом UFC Аскаром Аскаровым и американцем Алексом Пересом отменён. Причиной стала операция, которая предстоит россиянину.

«Бой не состоится. Аскар перенесет операцию в связи с травмой руки», — цитирует ТАСС представителя команды россиянина.

Поединок должен был пройти 1 августа. Пока неизвестно, заменит ли кто-то Аскарова в этом бою.

Напомним, Аскаров провёл последний бой 7 марта на турнире UFC 259, где одержал победу над Джозефом Бенавидесом единогласным решением судей. Таким образом, в UFC на его счету три победы кряду, а его дебютный поединок завершился вничью.

Перес же в своём последнем бою уступил Дейвисону Фигейреду в ноябре 2020 года на UFC 255. В семи боях на UFC он потерпел лишь одно поражение.

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