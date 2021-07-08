Хабиб Нурмагомедов показал людей, которые внесли огромный вклад в его успех. Фото

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новое фото. На снимке Нурмагомедов изображён вместе с членами его команды, помогавшими ему в ходе карьеры в смешанных единоборствах.
«Эти люди внесли огромный вклад в мой успех, и теперь, когда им нужны положительная энергетика, опыт и мои советы, — конечно же, я буду рядом и сделаю всё возможное для того, чтобы они достигли результата.
Моя команда. Моя семья», — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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