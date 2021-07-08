Тайсон Фьюри не исключил боя с Усиком

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри не исключил, что выйдет на ринг с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе Александром Усиком. По словам Фьюри, после третьего боя с Деонтеем Уайлдером он вовсе не обязательно встретится с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

«Все эти боксёры получат свой шанс. Они получат свои пять минут славы. Есть Усик, есть Диллиан Уайт, есть Энди Руис, Джозеф Паркер.

Кто ещё? Луис Ортис, не могу его списывать со счетов. Большой Чарльз Мартин возвращается. Впереди много больших боёв», — приводит слова Фьюри Talksport.

Третий бой Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 24 на 25 июля мск.