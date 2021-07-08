Дональд Трамп, Мел Гибсон, Меган Фокс и другие звёзды решили посетить бой Конор — Порье

Бывший президент США Дональд Трамп, известный голливудский актёр Мел Гибсон и другие звёзды решили посетить третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится в ближайшие выходные. Об этом сообщает журналист Аарон Бронстетер в своём «твиттере», ссылаясь на слова президента UFC Даны Уайта.

Сообщается, что, помимо Трампа и Гибсона, бой посетят певец Джастин Бибер, комик Дейв Шаппелл, чемпион НБА Кевин Дюрант, игрок в американский футбол Оделл Бекхэм-младший, рэпер MGK, актриса Меган Фокс, фотомодель Кортни Кардашьян, музыкант Трэвис Баркер.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.