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Жалгас Жумагулов: моя мотивация — жёны, дети, мама, братишки и моя страна

Жалгас Жумагулов: моя мотивация — жёны, дети, мама, братишки и моя страна
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Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал о мотивации на бой с Джеромом Риверой, который состоится на турнире UFC 264.

«Семья — это мотивация. Есть смысл, за что бороться. Ради чего ты идёшь на это. В первую очередь это мои жёны, дети, мама, братишки. Одним словом, семья. Они меня мотивируют. Наверное, я так хорошо иду благодаря им. Вся моя мотивация заключается в моей стране, в моём народе, я знаю, как сильно болеют за меня. Знаю, что меня любят, рано утром встают, чтобы посмотреть мой бой. То, что делаю, также и ради них. Я выхожу в октагон и отдаю себя всего.

Получается, что у меня сейчас новый лагерь. Тренер мне задачу дал, спарринг-партнёра в этот раз подобрали похожего на соперника, дали ему задачу также против меня работать, в его стиле. Оттачивали определённые моменты. Задача у меня есть, я знаю, что буду делать», — сказал Жумагулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

«Я-то заднюю не дам». Жалгас выйдет драться за семью, Казахстан и контракт с UFC «Я-то заднюю не дам». Жалгас выйдет драться за семью, Казахстан и контракт с UFC
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