Стали известны имена рефери и судей боя Макгрегор — Порье и их гонорары
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Стало известно, кто обслужит третий поединок с участием Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится в ближайшие выходные в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Рефери в октагоне будет Херб Дин, а судьями, ведущими счёт по раундам, станут Дерек Клири, Саль д'Амато и Дзюнитиро Кумидзё, информирует журналист Марк Раймонди в своём «твиттере».
Также сообщается, что Херб Дин получит $ 1900, а трое судей — по $ 1600.
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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