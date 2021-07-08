Британский боец MMA оценил твит экс-чемпиона UFC Петра Яна о «нырке» Стерлинга на Евро

Британский боец смешанных единоборств Джими Манува, ранее выступавший в UFC, отреагировал на твит бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.

Ранее Ян, комментируя спорный пенальти в полуфинале Англия — Дания на Евро-2020, написал: «Это был нырок. Совпадение, что это тоже Стерлинг?»

«Это смешно», — написал Манува в своём «твиттере», добавив к тексту эмодзи с изображением так называемого фейспалма.

Фото: https://twitter.com/POSTERBOYJM

Пенальти в ворота датчан был поставлен после падения нападающего англичан Рахима Стерлинга. Ян, комментируя эпизод с футболистом, намекнул на свой бой с чемпионом UFC в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом, в результате которого он лишился чемпионского пояса UFC. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.

Нападающий английской команды Гарри Кейн не сумел реализовать 11-метровый удар, однако удачно сыграл на добивании и вывел сборную Англии вперёд в счёте.