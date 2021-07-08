Британский боец MMA оценил твит экс-чемпиона UFC Петра Яна о «нырке» Стерлинга на Евро

Британский боец смешанных единоборств Джими Манува, ранее выступавший в UFC, отреагировал на твит бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.
Ранее Ян, комментируя спорный пенальти в полуфинале Англия — Дания на Евро-2020, написал: «Это был нырок. Совпадение, что это тоже Стерлинг?»
«Это смешно», — написал Манува в своём «твиттере», добавив к тексту эмодзи с изображением так называемого фейспалма.
Фото: https://twitter.com/POSTERBOYJM
Пенальти в ворота датчан был поставлен после падения нападающего англичан Рахима Стерлинга. Ян, комментируя эпизод с футболистом, намекнул на свой бой с чемпионом UFC в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом, в результате которого он лишился чемпионского пояса UFC. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.
Нападающий английской команды Гарри Кейн не сумел реализовать 11-метровый удар, однако удачно сыграл на добивании и вывел сборную Англии вперёд в счёте.
- 8 июля 2021
-
14:05
-
14:02
-
13:39
-
13:20
-
12:45
-
12:38
-
12:35
-
11:58
-
11:43
-
11:31
-
10:54
-
10:49
-
09:55
-
09:13
-
09:08
-
08:55
-
08:32
-
08:14
-
08:00
-
07:53
-
07:30
-
07:18
-
01:56
-
01:02
-
00:48
-
00:35
-
00:15
- 7 июля 2021
-
23:12
-
21:31
-
21:24
-
20:11
-
19:21
-
18:08
-
17:40
-
16:29