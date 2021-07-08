Конор Макгрегор поделился мнением о Дастине Порье перед боем на UFC 264

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор ответил на вопрос, каково его мнение о бывшем временном чемпионе лиги в лёгком весе Дастине Порье, с которым ему предстоит встретиться в ближайшие выходные.
«Он тут в последнее время наговорил всякого. И он за это заплатит. Это нехорошо. 10 июля я перееду его.
Я собираюсь нокаутировать его. Без вопросов. Я ещё никогда не был настолько опасен, настолько сосредоточен. И я собираюсь вынести его», — приводит слова Макгрегора Rolling Stone.
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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