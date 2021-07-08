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Жумагулов — о бое с Риверой: если соперник захочет рубиться, буду рубиться

Жумагулов — о бое с Риверой: если соперник захочет рубиться, буду рубиться
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Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов поделился ожиданиями от поединка с Джеромом Риверой, который состоится на турнире UFC 264.

«Про бонусы я не знаю (улыбается), но мне нужна победа, я буду идти до конца. Так же и он будет мотивирован, мы оба в одинаковом положении находимся. Один из нас может вылететь.

Соперник высокого роста, в стойке такой неплохой. Внизу борется хорошо, касательно грэпплинга. Вроде как он выходец из джиу-джитсу. Я, в принципе, никогда не смотрю бои своих оппонентов, но в этот раз пересмотрел всё, разбирал каждое его движение, изучил слабые и сильные стороны.

Будет заруба. Либо кто-то раньше сдастся. Конечно, настраиваюсь идти ва-банк в концовке. Как бы тяжело ни было, по-любому надо вытягивать. Если соперник захочет рубиться, буду рубиться. Я-то заднюю не дам», — сказал Жумагулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

«Я-то заднюю не дам». Жалгас выйдет драться за семью, Казахстан и контракт с UFC «Я-то заднюю не дам». Жалгас выйдет драться за семью, Казахстан и контракт с UFC
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