Артур Бетербиев дал прогноз на третий бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев поделился ожиданиями от поединка между чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.



«Я думаю, Фьюри должен выиграть. Мне так кажется. Вероятно, нокаутом, но могут быть какие-то сюрпризы. Я думаю, что в ментальном плане Фьюри намного сильнее в данный момент», — сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу «УШАТАЙКА».



Третий бой Фьюри и Уайлдера состоится 24 июля в Лас-Вегасе.



В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.



На счету Тайсона Фьюри 31 поединок в профессиональном боксе, в том числе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья. У Деонтея Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.

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