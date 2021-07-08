Промоутер Усика намекнул на два боя с Джошуа

Александр Красюк, промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Александра Усика, сообщил, что его подопечный может провести два поединка с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, поскольку в контракте, который в настоящее время ещё не подписан, предусмотрен пункт о реванше.

«В контракте на бой Усика и Джошуа вопрос реванша прописан для Энтони, потому что он является чемпионом по трём версиям. Для него это было основополагающим условием сделки.

Вопрос реванша стоит очень остро. Мы прописали контракт на фантастических условиях для Александра Усика. Думаю, что мы будем иметь возможность увидеть два поединка Усик – Джошуа подряд.

Когда Усик услышал об этом условии, то у него настроение точно не испортилось. Он сказал: «Придётся побить Антона дважды», — рассказал Красюк в интервью YouTube-каналу VideoBoxing.