Александр Емельяненко добавил к упражнениям тренировки на лапах. Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил в своём «инстаграме» новое видео, где показал тренировки на лапах.
«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Наконец-то добавил к своим упражнениям тренировки на лапах. В ближайшие дни выложу несколько постов, в которых подробно расскажу про тренировки и питание!» — подписал видео Александр.
Александр Емельяненко добавил к упражнениям тренировки на лапах:
В настоящее время Александр Емельяненко проводит тренировочный лагерь в Карачаево-Черкесии. Последний поединок российский спортсмен провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
- 8 июля 2021
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