«Воин». Тим Цзю — о Стиве Спарке, которого он нокаутировал в третьем раунде

Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, выразил уважение своему недавнему сопернику — представителю Австралии Стиву Спарку. Стива Тим победил нокаутом в третьем раунде. Соответствующую запись Цзю разместил в «сториз» своего «инстаграма».



«Респект этому парню. Воин», — написал Тим, добавив совместное фото со Стивом.

Фото: https://www.instagram.com/timtszyu/

Цзю-младший защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и завоевал вакантный титул чемпиона Содружества наций в первом среднем весе. Также он является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии IBF. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 19 побед в 19 поединках (15 — нокаутом). Тим уже назвал имя следующего желаемого соперника — своим оппонентом он хотел бы видеть мексиканского боксёра Сауля Альвареса.