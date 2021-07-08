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«Воин». Тим Цзю — о Стиве Спарке, которого он нокаутировал в третьем раунде

«Воин». Тим Цзю — о Стиве Спарке, которого он нокаутировал в третьем раунде
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Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, выразил уважение своему недавнему сопернику — представителю Австралии Стиву Спарку. Стива Тим победил нокаутом в третьем раунде. Соответствующую запись Цзю разместил в «сториз» своего «инстаграма».

«Респект этому парню. Воин», — написал Тим, добавив совместное фото со Стивом.

Фото: https://www.instagram.com/timtszyu/

Цзю-младший защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и завоевал вакантный титул чемпиона Содружества наций в первом среднем весе. Также он является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии IBF. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 19 побед в 19 поединках (15 — нокаутом). Тим уже назвал имя следующего желаемого соперника — своим оппонентом он хотел бы видеть мексиканского боксёра Сауля Альвареса.

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