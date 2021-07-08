Омари Ахмедов назвал фаворита боя Макгрегор — Порье

Российский боец смешанных единоборств Омари Ахмедов, выступающий в UFC в средней весовой категории, поделился мнением от предстоящего третьего боя, в ходе которого встретятся бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Поединок состоится в ближайшие выходные.
«В любом случае, если Порье пройдёт Макгрегора, ему дадут бой за пояс, это стопроцентно. Если не пройдёт, то не получит. То Макгрегор получит бой за пояс. Ну, я думаю, что он (Порье) его пройдёт. У Макгрегора есть шансы только в первых двух раундах. Потом, я думаю, этот затаскает его. Этот более, как вам сказать, лучше дышит, я так думаю.
То есть в третьем раунде сил у Конора не будет вставать? Да-да-да, в третьем раунде Порье уже будет даже в стойке перебивать», — сказал Ахмедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
- 8 июля 2021
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