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«Такую жёсткую ещё не видели». Ахмедов — о походе бразильских бойцов в дагестанскую баню

«Такую жёсткую ещё не видели». Ахмедов — о походе бразильских бойцов в дагестанскую баню
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Российский боец смешанных единоборств Омари Ахмедов рассказал, как однажды сходил с бразильскими бойцами, которые помогают ему готовиться к боям, в дагестанскую баню.

«Они сами приехали к нам в зал. Но они, помимо моего зала, ходили в другие залы. Я просто их повёл там в баню, по всяким развлекательным местам, ну, как-то уделил им внимание.

Какие впечатления у них остались от Дагестана? Ну, им всё понравилось. Они были довольны. Они пишут иногда тоже: «Приезжай в Рио-де-Жанейро», туда-сюда, приглашают меня постоянно. Они такую жёсткую баню никогда не видели, как у нас. Поражены были. Они на видео всё снимали, отправляли своим родным, впечатления были», — сказал Ахмедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

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