Хабиб назвал дату и место следующего боя Тагира Уланбекова
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, что российский боец Тагир Уланбеков, выступающий в UFC в наилегчайшей весовой категории, следующий бой проведёт 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
«Следующий свой бой он проведёт 30 октября в Абу-Даби, так и не получилось выступить в Штатах», — написал Хабиб в посте, размещённом в «сториз» его «инстаграма».
29-летний Уланбеков дебютировал в UFC в октябре 2020 года. Всего на счету российского спортсмена 14 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и потерпел одно поражение.
Ранее Нурмагомедов прокомментировал выход сборной Англии в финал Евро-2020 — по мнению Хабиба, это стало возможным, потому что в стране процветает футбол, а не коррупция.
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