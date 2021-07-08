Хабиб назвал дату и место следующего боя Тагира Уланбекова

Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, что российский боец Тагир Уланбеков, выступающий в UFC в наилегчайшей весовой категории, следующий бой проведёт 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ).



«Следующий свой бой он проведёт 30 октября в Абу-Даби, так и не получилось выступить в Штатах», — написал Хабиб в посте, размещённом в «сториз» его «инстаграма».



29-летний Уланбеков дебютировал в UFC в октябре 2020 года. Всего на счету российского спортсмена 14 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и потерпел одно поражение.

Ранее Нурмагомедов прокомментировал выход сборной Англии в финал Евро-2020 — по мнению Хабиба, это стало возможным, потому что в стране процветает футбол, а не коррупция.