Дана Уайт: Порье каждый день тренируется с дикарями — он хочет забрать у Конора всё

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о предстоящем третьем бое, в ходе которого встретятся бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Поединок состоится в ближайшие выходные.



«Конор чертовски хорошо выглядел в том первом раунде (во втором бое с Порье. — Прим. «Чемпионата»). Не знаю, как качественно он подготовился к тому бою. Я просто не в курсе того, что он делал на тренировках. Однако я точно могу сказать, что к третьему поединку Конор относится намного серьёзнее. Он практически отключился от всего вокруг. Сейчас он прежний Конор Макгрегор.



Только Конор знает, что ему нужно сделать иначе. Но вот что я вам скажу: Порье каждый день тренируется во Флориде с дикарями. Он просто жаждет этого боя. Нет никаких сомнений, что Дастин более голоден, чем Макгрегор. Он хочет забрать у Конора всё», — приводит слова Уайта PJ Penn.