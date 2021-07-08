Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор: да благословит господь любого бойца, сражавшегося со мной трижды

Конор Макгрегор: да благословит господь любого бойца, сражавшегося со мной трижды
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказался о предстоящем третьем бое с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Поединок состоится в ближайшие выходные.

«Я побью рекорды по PPV. Знаю, что многие этого ждут. Мне кажется, этот бой будет самым масштабным. А присутствие фанатов сделает атмосферу ещё круче. В общем, я очень взволнован и собираюсь устроить шоу.

Да благословит господь любого бойца, сражавшегося со мной трижды. После того как я поколочу Дастина, я подумаю, что мне делать дальше. Я собираюсь нокаутировать его. Без вопросов. С Порье будет драться самый опасный Конор из всех когда-либо существовавших. Я его сделаю. У него не будет шансов», — приводит слова Макгрегора Rolling Stone.

В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

Новость по теме
Дана Уайт: Порье каждый день тренируется с дикарями — он хочет забрать у Конора всё
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021