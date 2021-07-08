Конор Макгрегор: да благословит господь любого бойца, сражавшегося со мной трижды

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказался о предстоящем третьем бое с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Поединок состоится в ближайшие выходные.



«Я побью рекорды по PPV. Знаю, что многие этого ждут. Мне кажется, этот бой будет самым масштабным. А присутствие фанатов сделает атмосферу ещё круче. В общем, я очень взволнован и собираюсь устроить шоу.



Да благословит господь любого бойца, сражавшегося со мной трижды. После того как я поколочу Дастина, я подумаю, что мне делать дальше. Я собираюсь нокаутировать его. Без вопросов. С Порье будет драться самый опасный Конор из всех когда-либо существовавших. Я его сделаю. У него не будет шансов», — приводит слова Макгрегора Rolling Stone.

В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.