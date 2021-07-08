Конор Макгрегор: да благословит господь любого бойца, сражавшегося со мной трижды

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказался о предстоящем третьем бое с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Поединок состоится в ближайшие выходные.
«Я побью рекорды по PPV. Знаю, что многие этого ждут. Мне кажется, этот бой будет самым масштабным. А присутствие фанатов сделает атмосферу ещё круче. В общем, я очень взволнован и собираюсь устроить шоу.
Да благословит господь любого бойца, сражавшегося со мной трижды. После того как я поколочу Дастина, я подумаю, что мне делать дальше. Я собираюсь нокаутировать его. Без вопросов. С Порье будет драться самый опасный Конор из всех когда-либо существовавших. Я его сделаю. У него не будет шансов», — приводит слова Макгрегора Rolling Stone.
В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
- 8 июля 2021
-
21:55
-
21:11
-
20:19
-
19:26
-
18:53
-
18:04
-
17:43
-
17:34
-
16:03
-
15:49
-
14:55
-
14:37
-
14:05
-
14:02
-
13:39
-
13:20
-
12:45
-
12:38
-
12:35
-
11:58
-
11:43
-
11:31
-
10:54
-
10:49
-
09:55
-
09:13
-
09:08
-
08:55
-
08:32
-
08:14
-
08:00
-
07:53
-
07:30
-
07:18
-
01:56