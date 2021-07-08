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«Хищник». Фрэнсис Нганну продемонстрировал актуальную физическую форму

«Хищник». Фрэнсис Нганну продемонстрировал актуальную физическую форму
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новое фото на своей странице в «Твиттере», где продемонстрировал актуальную физическую форму.

«Хищник», — подписал фото Нганну.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Фрэнсиса Нганну в «Твиттере».

Ранее стало известно, что Деррик Льюис и Сириль Ган проведут поединок за титул временного чемпиона UFC. Чемпион UFC в тяжёлом весе Нганну должен был подраться с Льюисом в августе, но сообщил, что не будет готов к поединку. В связи с этим руководство UFC приняло решение провести поединок Гана и Льюиса за временный титул. Впоследствии Маркель Мартин, агент Фрэнсиса, прокомментировал это решение организации, сообщив, что это для него стало полным шоком. Высказался по этому поводу и Эрик Никсик — тренер Нганну, заявив, что временный пояс — это пощёчина Фрэнсису.

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