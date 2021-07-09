Боец ACA Щеглов назвал фактор, который станет решающим в предстоящем бою Конора и Порье

Боец ACA Илья Щеглов поделился мнением о факторе, который должен стать определяющим в предстоящем бою между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Поединок состоится в ближайшие выходные.



«Это сложный поединок в плане прогнозов. Но думаю, что решит мотивация. У кого её больше, тот и победит», — приводит слова Щеглова Metaratings.



Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавит кард турнира UFC 264, который состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.