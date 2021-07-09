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«30 октября? Мне нравится дата, но не устраивает место». Стерлинг – о реванше с Яном

«30 октября? Мне нравится дата, но не устраивает место». Стерлинг – о реванше с Яном
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31-летний американский действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг отреагировал на информацию о том, что реванш с российским бойцом Петром Яном может состояться 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

«30 октября? Честно говоря, мне нравится дата, но не устраивает место. В основном из-за часового пояса, в котором нам придётся драться. У меня позади одно из моих худших выступлений, если не самое худшее, но в день боя у меня были небольшие проблемы, потому что я не понимал, сколько времени я дрался. Было бы неплохо снова провести мероприятие в Нью-Йорке или Вегасе.

Я думаю, вы, ребята, знаете, как это происходит, когда Дана Уайт говорит «нет», поэтому не думаю, что здесь может быть много переговоров. Если я буду на 100 процентов честным и прозрачным, я не думаю, что они дадут мне возможность договориться об этом. Я не собираюсь снова вступать в войну с Даной», — цитирует Стерлинга MMA Junkie.

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